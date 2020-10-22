Pazarda sahte para ile alışveriş iddiası - Son Dakika

Pazarda sahte para ile alışveriş iddiası
22.10.2020 14:27
Eskişehir'de bir pazarda sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen şahıs ile parayı temin ettiği belirtilen şahıslar yakalanarak haklarında 'Parada Sahtecilik' suçlaması ile işlem yapıldı.
Eskişehir'de bir pazarda sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen şahıs ile parayı temin ettiği belirtilen şahıslar yakalanarak haklarında 'Parada Sahtecilik' suçlaması ile işlem yapıldı.
Gedik mahallesinde pazarcılık yapan Y.Ö., kendisinden 10 liralık alışveriş yapan Y.Y.'nin 100 TL para verdiğini, kendisinin de 90 TL para üstü verdiği, şahıstan almış olduğu banknotun sahte olduğundan şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu. Şüpheli Y.Y., bahse konu sahte paraları tanıdığı Y.K. isimli şahıstan aldığını, yapılan işlerden sonra elde ettikleri kazancı yarı yarıya bölüştüklerini anlattı. Diğer şüpheli Y.K.'nin suçlamayı kabul etmediği, iki kişinin de gözaltına alınarak haklarında 'Parada Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
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