Son Dakika Haberleri: Pazarda Satmak İçin Bahçelerden Çaldıkları Sebzelerle Yakalandılar

Pazarda Satmak İçin Bahçelerden Çaldıkları Sebzelerle Yakalandılar

25 dakika önce

Bursa'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Pazarda Satmak İçin Bahçelerden Çaldıkları Sebzelerle Yakalandılar, System.String[]
Bursa'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ve Karacabey ilçelerindeki bağ ve bahçelerden sebze meyve çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, araştırma ve teknik takiplerinin ardından, iki bölgeden çalınan yaklaşık 8 ton ürün ile hırsızlıkta kullanılan aracı Yenişehir'de ele geçirdi.

Çaldıkları sebze ve meyveleri Bursa'da semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları öğrenilen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Karacabey, Yenişehir, Bursa, Güncel
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