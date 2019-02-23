Pazarda Satmak İçin Bahçelerden Çaldıkları Sebzelerle Yakalandılar
25 dakika önce
Bursa'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Bursa
'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir
ve Karacabey
ilçelerindeki bağ ve bahçelerden sebze meyve çalındığı ihbarını aldı.
Ekipler, araştırma ve teknik takiplerinin ardından, iki bölgeden çalınan yaklaşık 8 ton ürün ile hırsızlıkta kullanılan aracı Yenişehir'de ele geçirdi.
Çaldıkları sebze ve meyveleri Bursa'da semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları öğrenilen 3 zanlı ise gözaltına alındı.
Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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