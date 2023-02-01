Olay, akşam saatlerinde ilçedeki semt pazarında meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki grup, pazar yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Alışverişe gelenlerin endişe yaşadığı sopalı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kozan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PAZARDA SOPALI KAVGA - Son Dakika

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