Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi - Son Dakika

Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi

Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimiESKİŞEHİR'de, geçen hafta kalabalığın olduğu semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi

ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

ESKİŞEHİR'de, geçen hafta kalabalığın olduğu semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Özellikle kadınların kalabalık oluşturarak, alışveriş yaptığı tezgahlarda ekipler, uyarılarda bulunup, yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran, kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında, geçen hafta kalabalık dikkat çekmiş ve pazar tezgahlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeden alışveriş yapıldığı görülmüştü. Bu görüntülerin ardından Türkiye genelinde yapılan uygulamaya polis ekipleri, kalabalığın olduğu halk pazarından başladı. Sabah saatlerinden itibaren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş- çıkışlara demir bariyer koydu. Girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Pazarda uygulama yapan polis ekipleri, pazarcı esnafı ile alışveriş yapanlara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların giyim tezgahlarında kalabalık oluşturduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Polis ekipleri, kalabalığın olduğu tezgahlarda, 'Maskemizi takalım, arkadaşlar maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu tezgahları da açalım, çok bitişiğiz. Kendi sağlığımız için biraz birbirimizden uzak duralım. Merak etmeyin herkes alışveriş yapacak. Ailenize ve sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın' diye uyarılarda bulundu. Pazarda alışveriş yapanlar da polis ekiplerinin uyarıları üzerine sosyal mesafe uyarak, dolaşmaya devam etti.

RESTORAN VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlattığı uygulamalarda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin yanı sıra kuaför, restoran, kahve ile toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. İşletmelerin koronavirüs tedbirleri kontrol edilirken, polisin denetiminde zabıta ekipleri, Gıda ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Odunpazarı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
21:14
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
20:39
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 21:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]