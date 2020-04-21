Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Son Dakika

BAHÇELİEVLER Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yaparken, birçoğunun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Şirinevler'de her hafta salı günü kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı zabıta ekiplerince önlem alındı. Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmelerini isterken, maskesiz olanları uyardı. Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaparken, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin verilmedi. Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara giderken, birçoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Pazara alışverişe gelen Atilla Bektaş, " Koronavirüs için tedbirlerimizi alıyoruz, mesafemizi koruyoruz, bilim kurulu ve hükümetin açıkladığı her şeye uyuyoruz vatandaş olarak, çok yüksek riskli bölge olduğuna dair muhtarımız bize mesaj gönderdi bilgimiz var " dedi.

İlk defa evden çıktığını belirten Sadiye Aydoğdu da "Normalde çıkmıyorum zaten. Hem sokağa çıkma yasağına hazırlık yapıyorum, hem de haftada bir kere sokağa çıktığım için ona hazırlık " dedi. Mevlüdiye İpek ise " Ramazan geldiği için alışverişe çıktım, 2 - 3 haftadır sokağa çıkmıyordum, sokağa çıkarken de eldiven ve maske takıyorum " diye konuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığının vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında ise pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesinin 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer aldı.

- İstanbul