Pazarda tartıştığı kadını yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malkara ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla hafif yaralayan kişi gözaltına alındı.
Semt pazarında Şengül A. ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
K.K, Şengül A.'yı bıçakla hafif yaraladı.
Şengül A. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan K.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:01 - Kaynak: AA
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