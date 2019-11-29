Son Dakika Haberleri: Pazarda terazi denetimi
Son Dakika Güncel Pazarda terazi denetimi - Son Dakika

Pazarda terazi denetimi

6 saat önce

Samsun'da pazar yerlerinde alım ve satıma uygun olmayan teraziler toplandı.

Pazarda terazi denetimi, System.String[]

Samsun'da pazar yerlerinde alım ve satıma uygun olmayan teraziler toplandı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi zabıta ekipleri iş birliğiyle yapılan terazi denetimleri sonucunda yasalara uygun olmayan terazilere el konuldu. Türkiş mevkinde kurulan pazara denetim yapan zabıta ekipleri bazı pazarcıların halk dilinde tabir edilen "Çin terazisi" kullandığını tespit etti. Yasalara uygun olmayan bu teraziler, zabıta ekipleri tarafından alındı.


"Amacınız tüketicinin korunması"


Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Şube Müdürü Yusuf Günay, "Ölçme ve tartı aletleri kontrollerini 3516 sayılı Kanun gereği yapıyoruz. Bizler bu uygulamayı Samsun'da bulunan tüm pazar yerlerinde gerçekleştiriyoruz. Gramaj kontrolleri ve vatandaşın satın aldığı ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Vatandaşın satın aldığı ürünlerin tartımları hakkındaki uygunsuzluğu gidermek için bu işlemleri yapıyoruz. Amacınız tüketicinin korunmasıdır. Bize bağlı Samsun'da 56 farklı noktada kurulan pazarda bu çalışmaları yapacağız" dedi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:06:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarda terazi denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]