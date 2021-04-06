Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu - Son Dakika

Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu

06.04.2021 15:32
Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarında açtığı tezgah ile ticari yaşama adım atan üretici Ümit Gök, şimdi de yeni açtığı iş yerinde müşterilerine hizmet sunuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarında açtığı tezgah ile ticari yaşama adım atan üretici Ümit Gök, şimdi de yeni açtığı iş yerinde müşterilerine hizmet sunuyor. Gök, eski Mezitli Mahallesi yolu üzerinde açtığı iş yerinde yüzlerce çeşit el üretimi doğal ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarından yeni bir başarı öyküsü daha çıktı. Mezitli Belediyesi Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarında tezgah açan Ümit Gök isimli kadın üretici, yeni açtığı iş yerinde kendi ürettiği ürünlerini müşterilerine sunuyor. Reçel, turşu, peynir, zeytin, sirke, baharat gibi birçok farklı ürünün yer aldığı Doğal Ürünler Marketinde Mersinlilere hizmet veren Gök, Kadın Üretici Pazarında yakaladığı tecrübesini kendi iş yerinde sürdürmenin heyecanını yaşıyor.

"Kadın üretici pazarları farklı bir kültürel alan haline geldi"

Kadın Üretici Pazarının farklı bir kültür olduğunu ve oradan kopamayacağını dile getiren Gök, "Kadın üretici pazarı benim için asla vazgeçemeyeceğim bir alan. Orada dostluklarımız oluştu, müşteri ilişkilerimiz gelişti. Ancak sadece iki gün tezgah açtığımdan diğer günler boş kalmamak için böylesi bir girişime imza attım. Kadın Üretici Pazarında salı ve çarşamba günü tezgah açmaya devam ediyorum. Diğer günlerde ise Kadın Üretici Pazarına çok yakın olan marketimizde müşterilerimize hizmet sunuyorum. Pazar açıkken de kızlarım marketimizde müşterilerimize hizmet sunuyor" dedi.

"Marketimde müşterilerime saklama, pişirme gibi bilgileri verebiliyorum"

Marketi açarak daha fazla ürünü görsel olarak da müşterilerine sunma imkanı bulduğunu ifade eden girişimci Gök, "Ürünleri raflarda sergileyerek müşterilerime daha sağlıklı hizmet sunma şansım oldu. Bunun yanında üretim aşamalarını da müşterilerimiz yakinen görüp ürünün doğallığından emin oluyor. Hazırlanışı, pişirimi ve kullanımı konusunda bilgiler aktarabiliyorum. Burası tecrübelerimi aktarabileceğim bir okul gibi hizmet veriyor" diye konuştu.

"Başkanımız bize güvendi. Kadınlar olarak şimdi daha güçlüyüz"

Kendisine bu imkanı ve cesareti verdiği için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür eden Gök, "Daha önce ancak el üretimi ürünlerimi ulaşabildiğim müşterilerime sunuyordum. Ancak Başkanımız Neşet Tarhan'ın böyle bir imkan sunduğunu duyunca ben de yararlanmak istedim. Kadın Üretici Pazarından kazandığım para, güç ve cesaretle şimdi Doğal Ürünler marketimi açtım. Daha önce kadın üretici pazarlarında tezgah açan kadınların böyle iş yerleri açtığına tanık oluyordum. Bu benim için de motive edici oldu. Bize güvenerek bu imkanı sağlayan Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Yakalanan bu başarı daha çok kadınımızı motive edecek"

Kadınların fırsat bulmaları halinde ne denli büyük başarı yakalayabildiğini kadın üretici pazarları ile bir kez daha görme imkanı bulduklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "6 yıl önce hayata geçirdiğimiz Kadın Üretici Pazarları her geçen gün yepyeni kahramanlık ve başarı öyküleri ile gündeme geliyor. Pazarlarımızdan kazandıkları ile ev, araba alan, ailesine ekonomik katkı sunan, iş yeri açan kadınlarımızı görmeye artık alıştık. Kadın Üretici Pazarlarını açarken en büyük amacımız da buydu. Kadınlarımız, kendi ekonomik özgürlüğünü kazansın, toplumda daha güçlü durabilsinler istedik. Biliyorum ki, Ümit Gök hanımefendinin cesareti ve girişimi daha pek çok kadınımızı motive edecek ve yeni açılan iş yerlerini görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu
Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu
Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu
Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pazarda tezgah açarak başladı, şimdi iş yeri sahibi oldu - Son Dakika


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