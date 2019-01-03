Pazarda Tırnakçılık Yapan Kadın Tutuklandı
1 saat önce
Ürgüp Halk Pazarında tırnakçılık yapan kadın suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ürgüp
Halk Pazarında tırnakçılık yapan kadın suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Halk Pazarında polis ekiplerince takip edilen A.E. isimli kadın esnaftan alışveriş yapmasının ardından Pazar yerinde sen bana 100 lira eksik verdin diyerek bağırmaya başladı. Polis
ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında peynir satan esnaf A.E.'nin 225 lira kendisinden para aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yankesicilik suçundan tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
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