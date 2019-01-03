Son Dakika Haberleri: Pazarda Tırnakçılık Yapan Kadın Tutuklandı

Pazarda Tırnakçılık Yapan Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Ürgüp Halk Pazarında tırnakçılık yapan kadın suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Pazarda Tırnakçılık Yapan Kadın Tutuklandı, System.String[]
Ürgüp Halk Pazarında tırnakçılık yapan kadın suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Halk Pazarında polis ekiplerince takip edilen A.E. isimli kadın esnaftan alışveriş yapmasının ardından Pazar yerinde sen bana 100 lira eksik verdin diyerek bağırmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında peynir satan esnaf A.E.'nin 225 lira kendisinden para aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yankesicilik suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Polis, Ürgüp, 3. Sayfa
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