Pazarda tütün operasyonu - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde pazardaki tezgahlarda 163 kilo tütün ve 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Tuzla Mahallesinde pazar yerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 şahsa ait tezgahta yaklaşık 163 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin adet TAPDK bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Tezgah sahipleri hakkında işlem yapıldı. - ADANA