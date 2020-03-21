Pazarda virüs tedbirsizliği - Son Dakika
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Pazarda virüs tedbirsizliği

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle önlemler alındığı bir dönemde halk pazarlarında yaşanan tedbirsizlik dikkat çekerken, az sayıda esnaf maske ve eldiven takarak önlem aldı.

Pazarda virüs tedbirsizliği, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle önlemler alındığı bir dönemde halk pazarlarında yaşanan tedbirsizlik dikkat çekerken, az sayıda esnaf maske ve eldiven takarak önlem aldı.


Samsun'da korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler pazarda sekteye uğradı. İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar'da insan yoğunluğuna karşın bir kısım vatandaş ve esnaf eldiven ve maske ile önlem aldı. Büyük çoğunluk ise hiçbir tedbir almadan alışverişine devam etti. Hem kendilerini hem de vatandaşları salgına yönelik korumak için maske ile alışveriş yapanlar takdir topladı. Pazarda sosyal mesafeyi korumak adına 1 metre kuralına uyulmaması ve seçmece alışverişin devam etmesi ise dikkat çekti.


Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar korona virüsü salgını nedeniyle en az temasla alışveriş yapmaya çalıştıklarına değindi. Tedbiri elden bırakmayan esnaf ise sık sık ellerini yıkadıklarını ve tek kullanımlık eldivenler takıp değiştirerek önlem aldıklarını belirtti. Tedbirsiz davranan esnaf ve vatandaşın sadece kendini değil çevresini de hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı vurgulandı. Esnaf pazardaki işlerin ise normal zamanlardan daha düşük olduğu ve fiyatların normal seyrettiğini ifade etti.


Ürünler ise en düşük domates 1,5 TL, pırasa 2 TL, havuç 3 TL, elma 2,5 TL, portakal 3,5 TL, salatalık 7 TL, kabak 5 TL, patlıcan 8 TL, dolmalık biber 8 TL, çilek 6,5 TL, armut 5 TL, sarımsak 5 TL, 7 adet limon 5 TL gibi fiyatlardan pazarda yer aldı. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:04 Kaynak: İHA

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