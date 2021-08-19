Pazarda yankesici alarmı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kurulan semt pazarında yankesicilik vakaları baş gösterdi. Pazara çıkan vatandaşlar ise tedirgin oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı Çarşamba Pazarı'nda özellikle yaşlı kadınların cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik, tırnakçılık veya hırsızlık yöntemiyle cebinden ve çantasından çalan şüpheli veya şüpheliler, vatandaşı mağdur etti.

Pazara çıkan vatandaşlardan Yadigar Kalaman'ın cep telefonu yankesicilik yöntemi ile çalındı. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine bekçi ve zabıta ekipleri semt pazarında çalışma başlattı. Bir başka kadının daha çantasının çalındığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, halkın huzurlu bir şekilde pazarını yapabilmesi için teyakkuza geçen güvenlik güçleri 20.30'a kadar pazarda devriye attı. Herhangi bir yankesicilik, tırnakçılık, dolandırıcılık veya hırsızlık vakası ile karşılaşan vatandaşların hemen 155'i aramaları istendi. - TEKİRDAĞ