Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde pazar alışverişine çıkan 4 vatandaşın telefonlarını çalan 6 ve 11 adet benzer suç kayıtları bulunan 2 şüpheli kadın, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 27 Mart Pazar günü Kepez İlçesi Yeni Mahalle Semt Pazarında meydana geldi. G.F.-M.Ö.-E.Y. ve H.A. isimli şahısların pazar içerisinde alışveriş yaptıkları esnada, çantalarında ve üzerlerinde bulunan değişik markalardaki cep telefonlarının yankesicilikle çalınması olayları ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler A.A ve T.L. yakalandı. Çalınan cep telefonları, sahiplerine teslim edildi. Yapılan sorgulamalarda A.A.'nın 6 adet, T.L.'nin 11 adet benzer şekilde hırsızlık suçundan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler A.A. ve T.L. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA