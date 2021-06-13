Pazarda "yankesicilik" yapan kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

Pazarda "yankesicilik" yapan kadın suçüstü yakalandı

Pazarda "yankesicilik" yapan kadın suçüstü yakalandı Esenyurt'ta semt pazarı içerisinde "yankesicilik" yapan kadın polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Pazarda "yankesicilik" yapan kadın suçüstü yakalandı İSTANBUL - Esenyurt'ta semt pazarı içerisinde "yankesicilik" yapan kadın polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Yankesicilik" ile ilgili 11 Haziran günü Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan semt pazarı içerisinde bir şahsın yankesicilik yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsı takibe aldı. Şahsın bir kadının yanına gelerek çantasından cüzdanını aldığı esnada ekipler tarafından müdahale edildi ve şüpheli kadın suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli C.K. isimli kadın şahıs "Yankesicilik" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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