Pazarda yoğunluk oluştu, sosyal mesafeye uyulmadı - Son Dakika

Pazarda yoğunluk oluştu, sosyal mesafeye uyulmadı

ISPARTA - Isparta'da iki semt pazarının kapatılmasının ardından Davraz Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde kurulan Çarşamba Pazarı'nda vatandaş yoğunluğu yaşandı. Pazar giriş için getirilen maske kuralına uyan vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sebebiyle kentin en büyük pazarları olan Salı ve Karaağaç Pazarı'nı geçici süreyle kapatma kararı aldı. İlk olarak Salı Pazarı kapatılırken, en son Karaağaç Pazarı'nın kapatılmasının ardından Davraz Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde kurulan Çarşamba Pazarı'nda vatandaş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar pazar yerlerine giriş için maske zorunluluğu kuralına uyarken, yoğunluktan dolayı sosyal mesafeye uymadı.

Ayaz: "Yoğunluktan sosyal mesafeye uyulmuyor"

Pazarcı esnafı Hüseyin Ayaz, halkın Çarşamba Pazarı'na akın ettiğini belirtti. Ayaz, "Millet mecbur pazara gelecek. Buranın potansiyeli 10 bin iken şu anda 20 bine çıktı. O yüzden sosyal mesafe kurallarına uyulamıyor. Pazarlar kapalı olduğu için her mahalleden insanlar Çarşamba Pazarı'na geliyor" dedi.