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Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu - Son Dakika

Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu

06.01.2022 12:15

SİBİRYA soğuklarının etkisi altında olan Ağrı'da her taraf buz tuttu.

SİBİRYA soğuklarının etkisi altında olan Ağrı'da her taraf buz tuttu. Pazara getirilen büyükbaş hayvanların tüylerinin bile kırağı tuttuğu kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'nun en soğuk kentlerinden biri olan Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde soğukla birlikte sisin de olduğu şehir merkezinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Akarsuların donduğu kentte Ağrı Hayvan Borsası'na getirilen büyükbaş hayvanların tüylerini kırağı kapladı. Sabah erken saatlerde hayvanlarını satmak için borsaya gelen Orhan Kaya, soğuk havanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek: "Hava çok soğuk. Çok zor şartlarda işimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Her gün bu havalarda mecburen buraya gelmek durumundayız" dedi.


- Ağrı
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu
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Doğu Anadolu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrıda satışa getirilen hayvanların tüyleri kırağı tuttu - Son Dakika
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