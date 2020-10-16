- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda "gün ışığı" dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla... - Son Dakika

- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda "gün ışığı" dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...

16.10.2020 09:15

- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu Bursa'daki pazarlarda "gün ışığı" dönemi Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren...

- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu

Bursa'daki pazarlarda "gün ışığı" dönemi

Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak

BURSA - İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren renkli ışık kullanılmasını yasakladı. Pazarlarda artık 'gün ışığı' renginde aydınlatma lambası kullanıyor.

İnegöl'de şikayet konusu olan pazarlarda aldatıcı ışık kullanılması yasaklandı. Geçen hafta alınan kararın ardından pazarlarda artık gün ışığı renginde aydınlatma lambaları kullanmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Bu renkli lambalarla ilgili zaman zaman şikayetler alıyorduk. Bunları bizlerin oda olarak kaldırılması mümkün değildi, ancak Belediye kanalıyla alınacak olan kararla kaldırılması mümkündü. Alınan kararla renkli lamba olan sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi ışıklı lambalar kaldırıldı. Artık tek tip lambalara döndük, şimdi gün ışığı ve beyaz ışık olarak kullanıyoruz. Daha önce kullandığımız renkli lambalar ürünleri farklı farklı gösteriyordu. Bunla alakalı vatandaşlardan ve belediyeden çok sayıda şikayet alıyorduk. En fazla muzda oluyordu. Yeşil muzun üzerine sarı lambayı yakıyor, vatandaş sarı muz aldım diye eve gittiğinde yeşil muz olduğunu görüyordu. Bunlar hoş değil. Şimdi tek tip lamba olduğu için vatandaşlarımız tedirginlikten kurtuldu. İnegöl'de bundan dolayı çok sayıda manav açıldı. Vatandaşlar manavlara yöneldi. Artık pazarlara ilgi eskisi gibi olacak. Aslında bu karar daha önce alınmıştı, lakin pandemi sebebiyle uygulamaya girememişti" diye konuştu.

- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...
- Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda gün ışığı dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla...

İnegöl Belediyesi, Olgunluk, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda 'gün ışığı' dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla... - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: - Pazardaki ışık oyununu zabıta bozdu- Bursa'daki pazarlarda "gün ışığı" dönemi- Aldatıcı lambalar yasaklandı, artık vatandaşlar gönül rahatlığıyla... - Son Dakika
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