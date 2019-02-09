Son Dakika Haberleri: Pazardaki Ürün Fiyatlarından Ne Alıcı Ne de Satıcı Memnun

Pazardaki Ürün Fiyatlarından Ne Alıcı Ne de Satıcı Memnun

1 saat önce

Şanlıurfa'da semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasına hem alıcılar hem de satıcılar dert yanıyor.

Pazardaki Ürün Fiyatlarından Ne Alıcı Ne de Satıcı Memnun, System.String[]
Şanlıurfa'da semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasına hem alıcılar hem de satıcılar dert yanıyor.

Şanlıurfa'da haftanın 6 günü çeşitli semtlerde kurulan halk pazarlarında sebze ve meyve fiyatının yüksek olması hem alıcıyı hem de satıcıyı rahatsız etti. Esnaf fiyatların yüksek olmasını ürünün yetersiz olduğuna bağlarken, vatandaşlar ise fırsatçıların devrede olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, son günlerde özellikle yeşillik fiyatlarının yükseldiğine de dikkat çekerek, pazarların sık sık denetlenmesini istedi.

Pazarda sebzelerde domates, salatalık 5, patlıcan 8, biber 13 liradan satılırken, mandalina 1, portakal 2, ithal muz 5,5 liradan satışa sunuluyor.

Pazar esnafı Beşir Tazefidan, fiyatların geçen iki haftaya göre biraz düştüğünü belirterek, yüksek fiyatları ürünün az olmasına bağladı. Tazefidan, "Fiyatlar geçen iki haftaya oranla neredeyse yarı yarıya düştü. Patlıcan geçen hafta 15 liraya kadar yükseldi, şimdi 8 liraya düştü. Domates 8 liradan 5 liraya düştü. İyi bir düşüş yaşandı diyebiliriz. Vatandaşlarda biliyor ki fiyatların yüksek olması bizim elimizde olan bir durum değil. Ürün ne kadar çok olursa fiyatta o kadar ucuz olur" ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar, fiyatların pahalı olmasından dolayı istedikleri ürünü alamadan pazarı terk ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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