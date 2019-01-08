Son Dakika Haberleri: Pazardan Aldıkları Ürünleri Kendileri Tartıyorlar

Pazardan Aldıkları Ürünleri Kendileri Tartıyorlar

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde açılan semt pazarlarında denetimlerini arttırarak sürdürüyor.

Pazardan Aldıkları Ürünleri Kendileri Tartıyorlar, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde açılan semt pazarlarında denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Denetimlerde kurulan terazi noktalarında vatandaşlar almış oldukları ürünleri tekrar tarttırtıyor.

Vatandaşın daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde alış verişlerini gerçekleştirmeleri için kontrollerini sürdüren ekipler hileli satışları önlemek amacıyla semt pazarlarında terazi kuruyor. Kurulan bu terazi noktalarında vatandaşlar almış oldukları ürünleri tekrar tarttırtıyor.

Ekipler kurallara uymayan esnaflar hakkında 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği yasal işlem gerçekleştiriyor.

Semt pazarlarında vatandaşlar gönül rahatlığıyla ürünlerini tartıyor

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri, kuru gıda, sebze, meyve ve süt ürünleri satışının yapıldığı pazar tezgahlarında meyve ve sebzelerde yer alan etiketlerin kurallara uygun olup olmadığına bakarak, fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda satıcıları bilgilendiriyor.

Yaklaşık 5 yıldır sürdürülen uygulama ile de vatandaşlar pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarındaki zabıta noktalarında kurulan teraziler ile aldıkları ürünleri özgürce tartabiliyor.

Pazaryerinde sebze meyvelerini alan vatandaşlar aldıkları ürünleri hassas terazilerde ücretsiz olarak tartabileceğine değinen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat "Pazarlarımızda, hem hijyen hem de ölçü ayar denetimlerimiz ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Bununla beraber pazarın giriş noktasına yerleştirdiğimiz hassas terazi ile vatandaşlarımız aldıkları ürünleri gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak tartabiliyor" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Zabıta, Tekirdağ, Güncel
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