Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu - Son Dakika
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Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu

16.03.2022 10:54

Antalya'da bir apartmana girip pazar arabasını çalan hırsız, aynı apartmanda bulduğu ne varsa pazar arabasına yükleyip kayıplara karıştı.

Antalya'da bir apartmana girip pazar arabasını çalan hırsız, aynı apartmanda bulduğu ne varsa pazar arabasına yükleyip kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında ortak alandaki eşyalarının çalındığını gören apartman sakinleriyse neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, 7 bin lira değerindeki bisikleti çalınan apartman sakini bir kadın "O kadar rahat ki; alışveriş yapar gibi apartmana girmiş, pazar arabasına doldurmuş" dedi.

Hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde birer hafta arayla gerçekleşti. Bir apartmana dadanan hırsız, geçtiğimiz hafta Ulviye Sevinç'in 7 bin lira değerindeki bisikletini çaldı. Geçtiğimiz gün sabah erken saatlerde yine aynı apartmana gelen hırsızlık şüphelisi, bu sefer apartmanın ortak kullanım alanında bir vatandaşın pazar arabasını çaldı, ardından mutfak tüpü, asansörün aküsü gibi eşyalarını alıp, pazar arabasına doldurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat hareketleri 'pes' dedirtirken, sabah uyandıklarında eşyalarını göremeyen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Kamera kayıtlarını izleyen vatandaşlar, hırsızlık kurbanı olduklarını anlayınca polisi arayarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"ALIŞVERİŞ YAPAR GİBİ APARTMANA GİRİYOR"

Hobi amaçlı kullandığı bisikletinin çalındığını belirten apartman sakinlerinden Ulviye Sevinç, hırsızın rahatlığının kendisini oldukça şaşırttığını söyledi. İki hırsızlığı yapan şüphelinin aynı kişi olduğu yönünde düşünceleri olduğunu ifade eden Sevinç, "Geçen hafta benim bisikletim çalındı. 1 hafta sonra tahminimiz aynı hırsız, tekrar giriyor. Apartmanda ne bulursa her şeyi çalıp gidiyor. Ortak alanda olan tüpler, pazar arabası, asansörün aküsü gibi eşyaları çalmış. O kadar rahat ki; bu kameralara rağmen pazar arabasına doldurmuş, alışveriş yapar gibi apartmana giriyor" dedi.

Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/ İHA)

Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu

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Hırsızlık, alışveriş, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu - Son Dakika


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