Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada

16.03.2022 21:55

- Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu Bir hafta önce 7 bin liralık bisikletin çalındığı apartman yine soyuldu Apartmandan çaldıklarını yine apartmandan çaldığı pazar arabasına koyup kayıplara karışan hırsızın rahat hareketleri 'pes' dedirtti 7 bin liralık bisikleti çalınan Ulviye...

- Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu

Bir hafta önce 7 bin liralık bisikletin çalındığı apartman yine soyuldu

Apartmandan çaldıklarını yine apartmandan çaldığı pazar arabasına koyup kayıplara karışan hırsızın rahat hareketleri 'pes' dedirtti

7 bin liralık bisikleti çalınan Ulviye Sevinç: "Alışveriş yapar gibi apartmana girmiş, pazar arabasına doldurmuş"

ANTALYA - Antalya'da bir apartmana girip pazar arabasını çalan hırsız, aynı apartmanda bulduğu ne varsa pazar arabasına yükleyip kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında ortak alandaki eşyalarının çalındığını gören apartman sakinleriyse neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, 7 bin lira değerindeki bisikleti çalınan apartman sakini bir kadın "O kadar rahat ki; alışveriş yapar gibi apartmana girmiş, pazar arabasına doldurmuş" dedi.

Hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde birer hafta arayla gerçekleşti. Bir apartmana dadanan hırsız, geçtiğimiz hafta Ulviye Sevinç'in 7 bin lira değerindeki bisikletini çaldı. Geçtiğimiz gün sabah erken saatlerde yine aynı apartmana gelen hırsızlık şüphelisi, bu sefer apartmanın ortak kullanım alanında bir vatandaşın pazar arabasını çaldı, ardından mutfak tüpü, asansörün aküsü gibi eşyalarını alıp, pazar arabasına doldurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat hareketleri 'pes' dedirtirken, sabah uyandıklarında eşyalarını göremeyen apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Kamera kayıtlarını izleyen vatandaşlar, hırsızlık kurbanı olduklarını anlayınca polisi arayarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"Alışveriş yapar gibi apartmana giriyor"

Hobi amaçlı kullandığı bisikletinin çalındığını belirten apartman sakinlerinden Ulviye Sevinç, hırsızın rahatlığının kendisini oldukça şaşırttığını söyledi. İki hırsızlığı yapan şüphelinin aynı kişi olduğu yönünde düşünceleri olduğunu ifade eden Sevinç, "Geçen hafta benim bisikletim çalındı. 1 hafta sonra tahminimiz aynı hırsız, tekrar giriyor. Apartmanda ne bulursa her şeyi çalıp gidiyor. Ortak alanda olan tüpler, Pazar arabası, asansörün aküsü gibi eşyaları çalmış. O kadar rahat ki; bu kameralara rağmen Pazar arabasına doldurmuş, alışveriş yapar gibi apartmana giriyor" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu

Hırsızlık, alışveriş, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement