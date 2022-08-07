"Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı - Son Dakika
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"Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı

07.08.2022 13:04
"Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı

Pazardan detay Alışveriş yapan vatandaşlardan detay Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın konuşması KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek'in konuşması Üreticilerden Mahmut Erkek'in konuşması Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10.

Pazardan detay

Alışveriş yapan vatandaşlardan detay

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın konuşması

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek'in konuşması

Üreticilerden Mahmut Erkek'in konuşması Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı

KAYSERİ - Kayseri'de, 10 yıldır her sezon açılan tüm ürünlerin sertifikalı olduğu "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", yine açıldı.

Erciyesevler Mahallesi'nde hizmete giren Kocasinan Belediyesi ile Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde hizmete alınan pazarda 40 üreticinin açtığı stantlarda organik ürünler, tüketicilere sunuluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın bu yıl 10. kez hizmete açıldığını söyledi.

Pazarda, sertifikalı üreticilerin tezgah açtığını anlatan Çolakbayrakdar, "Buradaki ürünler tamamen organik yetiştiriliyor. Yüzde 100 sertifikalı, toprağa tohumun atılışından başlayıp ürün haline gelinceye kadar denetimden geçiyor. Ciddi manada denetim mekanizması uygulanıyor. Buradaki ürünler gerçekten doğal." dedi.

Çolakbayrakdar, pazar günü Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarın, ikinci yer olarak Yenimahalle'de çarşamba günleri de açılacağını dile getirdi.

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek de açılan pazarın Türkiye'nin sezonluk çalışan en başarılı pazarlarından olduğunu söyledi.

Üreticilerden Mahmut Erkek ise sebzelerini Cırgalan Mahallesi'nde yetiştirdiğini, talepten memnun olduklarını dile getirdi.

Ürünlerin tamamen organik olduğunu vurgulayan Erkek, "Bir gram fenni gübre veya ilaç yok. Hepsi denetimli. Cırgalan'da organik bahçemiz var. Vatandaşlar pazara bizden erken geliyor, onlara bize 'hoş geldiniz' diyor." dedi.

Ziyaretçilerden Sedat Çopur ise pazara sürekli geldiklerini ve ürünlerin çok kaliteli, lezzetli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, alışveriş, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 10. kez açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 10. kez açıldı - Son Dakika
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