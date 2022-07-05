Pazarın 130 kiloluk en ağır koçu: "Pablo" - Son Dakika
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Pazarın 130 kiloluk en ağır koçu: "Pablo"

05.07.2022 11:48

Pazarın 130 kiloluk en ağır koçu: "Pablo"KOCAELİ Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın en ağır küçükbaş hayvanı, 130 kilogram gelen "Pablo" isimli koç oldu.

Pazarın 130 kiloluk en ağır koçu: "Pablo"

KOCAELİ Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın en ağır küçükbaş hayvanı, 130 kilogram gelen "Pablo" isimli koç oldu. Koçun sahibi, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için Picasso'dan esinlenerek ismini 'Pablo' koyduk" dedi.

Hayvan pazarının gözdesi 3 yaşındaki Merinos ırkı koç için satış rakamı 8 bin TL olarak belirlendi. Koçun isim babası ise "Guernica", "Yaşlı Gitarist" gibi önemli eserlerin sahibi, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso. Pablo'nun sahibi Sezgin Akyıldız, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için adını Pablo Picasso'dan esinlendik" dedi.

"Rekor Pablo'da"

Akyıldız, "İzmit Gündoğdu'da kendi yetiştiriciliğimizi yapıyoruz. Pablo, 3 yaşında ve 130 kilogram geliyor. Merinos ırkı bir koç. Kendi damızlığımızdı, daha önce damızlık olarak kuzularını aldık. Bu sene de kurbana çıkardık. Nasipse inşallah kurbana satacağız. Şu anda rekor 130 kiloyla Pablo'da. Pablo yakışıklı, görüntüsü güzel bir koç olduğu için Pablo Picasso'dan esinlendik ve ismini öyle koyduk. Nasipse, kurbana alıcısını bekliyor. Fiyatlarımız 2 bin 500 TL'den başlıyor, Pablo'ya da 8 bin TL diyoruz. Bir miktar pazarlık payımız da var" ifadelerini kullandı.

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Kurban Bayramı öncesinde gözde oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den satılıyor Kurban Bayramı öncesinde gözde oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den satılıyor 13 ayda 100 kiloya ulaşan koç, hayvan pazarında alıcısını bekliyor 13 ayda 100 kiloya ulaşan koç, hayvan pazarında alıcısını bekliyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazarın 130 kiloluk en ağır koçu: 'Pablo' - Son Dakika

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