Pazarın ardından sokak savaş alanına döndü - Son Dakika

Pazarın ardından sokak savaş alanına döndü

Eskişehir'de Cuma pazarının ardından geriye bırakılan meyve, sebze artıkları ve çöpler çirkin görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de Cuma pazarının ardından geriye bırakılan meyve, sebze artıkları ve çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde kurulan Cuma pazarının sona ermesinin ardından her hafta aynı manzara ortaya çıkıyor. Akşam saatlerinde pazardaki satıcıların tezgahlarını kapatmasının ardından geriye çöplüğü aratmayan görüntüler kalıyor. Pazarcılar tarafından gelişigüzel şekilde sokak üzerine saçılan meyve, sebze artıkları, ambalaj ve çöpler ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor. Belediye görevlileri sadece bir sokağı temizlemek için saatlerce mesai harcamak zorunda kalıyor. Pazarcı esnafının daha duyarlı davranması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, sokağı kirletenlere karşı yetkililerin denetimlerini arttırmasını istiyor.

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