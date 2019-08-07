Son Dakika Haberleri: Pazarın gözdesi 1,5 tonluk "Bozo"
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Pazarın gözdesi 1,5 tonluk "Bozo"

2 saat önce

Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında 23 bin liradan satışa sunulan 1,5 tonluk "Bozo" adlı boğa, vatandaşların gözdesi oldu.

Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında 23 bin liradan satışa sunulan 1,5 tonluk "Bozo" adlı boğa, vatandaşların gözdesi oldu.
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'da, bayrama sayılı günler kala batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor. Kentteki hayvan pazarında ise kurban almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.
Bölgedeki iller, ilçeler ve yaylalardan da günün ilk ışıklarıyla kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ile hayvanlarını bir an önce satmak isteyen besiciler arasındaki sıkı pazarlık dikkati çekiyor.
Besicilerin yaz aylarında yayla ve ahırlarda büyük emek vererek besledikleri simental cinsi boğalar, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Burada satışa çıkarılan 1,5 tonluk simental cinsi "Bozo" ise pazarın gözdesi durumunda bulunuyor.
"Bozo"nun sahibi besici Erhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı, merkeze bağlı Konuktepe köyünden getirdiğini söyledi.
Ahırda yem vererek beslediği boğasına müşteri beklediğini ifade eden Aslan, "Bozo pazarın en güzel ve ağır kurbanlığı olduğu için herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Beğenen çok ama şu anda alıcısı yok, alıcısını bekliyoruz. Bozo 2 yaşında ve uysal. 23 bin lira istiyoruz." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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