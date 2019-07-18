Son Dakika Haberleri: Pazarın kralı araba parasına satıldı
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Pazarın kralı araba parasına satıldı

1 saat önce

Kurban bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı.

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Kurban bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında Artvin'den getirilen "Kral" isimli tosun 23 bin liraya alıcı buldu.

11 Ağustosta idrak edeceğimiz kurban bayramı için doğu ve güneydoğu vilayetlerinden getirilen kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı. İnegöl hayvan pazarında en büyük kurbanlığı ise Artvin'den geldi. 1 ton 300 kilo ağırlığındaki tosun 23 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. Kral isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satılmış oldu.

14 yıldır İnegöl'e Artvin'in Şavşat ilçesinden kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, pazarın en büyük tosunun kendilerinde olduğunu belirterek, "İnegöl hayvan pazarının en büyük tosunu Kral. Sipariş üzerine hususi olarak getirdik. Getirdiğimizden birkaç gün sonra bir işadamına 23 bin TL'ye sattık. 1 tonun üzerinde bir hayvanımız daha var, 22 bin TL istiyoruz. Onu daha satmadık. Bayram yaklaştıkça satışlar yavaş yavaş başladı. En büyük sıkıntımız maliyetlerimizin yüksek olması" diye konuştu.

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar fiyatların geçen yıla nazaran normal olduğunu söyledi. - BURSA
Artvin, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
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