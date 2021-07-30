Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar - Son Dakika

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde otomobil olduğunu gördü. Esnaf, buradaki binada oturanların kapısını çalarak aracın sahibini sordu.

PAZARIN ORTASINDAKİ ARACIN SAHİBİ BULUNAMADI

Otomobil üzerinde herhangi bir telefon numarası bulamayan pazarcılar, sahibine ulaşamadıkları aracın çekilmesi için polis ve Avcılar Belediyesi zabıtasına haber verdi. Saat 10.00'a kadarki tüm çabalar sonuç vermedi. Aracın trafik dosyasındaki iki telefon numarasından birisinin kullanılmadığı, birisinin ise cevap vermediği görüldü. Bir pazarcı, 3 hafta önce de benzer olayla karşılaştıklarını o tarihte yaptıkları "3 tişört alana 1 otomobil bedava" esprisini gerçek zanneden sürücünün aracını buraya bırakmış olabileceğini dile getirdi.

LASTİKLERİN ALTINA TEPSİ KOYDULAR

Pazarcılar geçici çözüm olarak, aracın ucundan kaldırıp, lastiklerinin altına metal tepsiler yerleştirdi. Böylece otomobili ortaya iterek, tezgahlarını yerleştirmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde pazara gelenlerin sayısının artacağı göz önüne alınarak, çareler arandı. Bir pazarcı forklift getirip aracı biraz havaya kaldırarak, ön lastiklerinin altına büyük plastik kapakları yerleştirdi.

HALATLARLA BAĞLADIKLARI ARACI ÇEKTİLER

Daha sonra arka lastiklerin jantlarına halatlar bağlandı. Pazarcılar, arka lastiklerinin altına metal tepsi, ön lastiklerinin altına da lastik kapaklar yerleştirdikleri aracı hemen yakındaki bir binanın otoparkına kadar çekip, iterek kaldırdı. Pazarcıların tezgahların ortasındaki otomobili halatlarla çektiğini görenler şaşırdı. Pazarcıların güç birliğini her yerde göstermesini isteyen bir esnaf, "Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Birlik olsak neler yapmayız ki" dedi.