Pazarın şampiyonu 'sarımsak' - Son Dakika

Pazarın şampiyonu 'sarımsak'

31.10.2020 17:41

Pazarın şampiyonu 'sarımsak' Fiyatı ve büyüklüğüyle 'şampiyon sarımsak' olarak bilinen duble sarımsak pazarda 45-50 TL arasında değişen fiyattan satılıyor.

Pazarın şampiyonu 'sarımsak'

SAMSUN - Fiyatı ve büyüklüğüyle 'şampiyon sarımsak' olarak bilinen duble sarımsak pazarda 45-50 TL arasında değişen fiyattan satılıyor.

Türkiye'de belirli bölgelerde üretilip satılan sarımsak bir süredir pazar tezgahlarında yer alıyor. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı da vatandaşın en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Taşköprü sarımsağı pazarda 18 TL'den başlayan fiyatlarla değişiyor. Ancak bir çeşit sarımsak var ki fiyatıyla da büyüklüğüyle de şampiyon. Pazarcının 'şampiyon sarımsak' olarak isimlendirdiği duble sarımsak 45-50 TL'den satılıyor.

40 yıllık aile mesleğini devam ettiren Adnan Karaşabanoğlu, "Sarımsak fiyatları bu sene 18 TL'den başlıyor. 40 -45 TL'ye kadar fiyatlarla biz satıyoruz. 'Şampiyon sarımsak' dediğimiz duble sarımsak bir tarlada mesela 10 dönüm arazide o dönemki hasadın rekoltenin yüksekliğine göre 100-150 kilo çıkar. Ama normalde ufak, orta, iri sarımsaklarımız olur. Duble sarımsak nadir çıkar. O yüzden fiyatı biraz daha pahalı olur. Burası üretim yerine yakın olduğu için belki o kadar görülmez ama diğer büyükşehirlerde Kastamonu'nun 'şampiyon sarımsağının' 80 TL'ye kadar satıldığı söyleniyor" dedi.

'Şampiyon sarımsak' pazarın en pahalı ürünü olarak da dikkat çekiyor.

Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'
Pazarın şampiyonu 'sarımsak'

Türk Lirası, Şampiyon, Türkiye, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarın şampiyonu 'sarımsak' - Son Dakika Ekonomi


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