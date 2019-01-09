Son Dakika Haberleri: Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan

1 saat önce

Pazarın zam şampiyonu yine soğan Sebebi bu kez stok değil yağmurBURSA - Soğan fiyatları yine yükselirken, bunun sebebinin yağmur olduğu bildirildi.

Pazarın zam şampiyonu yine soğan
Sebebi bu kez stok değil yağmur

BURSA - Soğan fiyatları yine yükselirken, bunun sebebinin yağmur olduğu bildirildi.
Marmara'nın tarım ambarı İznik ilçesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarının zam şampiyonu yine soğan oldu. Pazar tezgahında soğanın kilo fiyatı 7 ile 10 TL. Tarlada daha yeşilken yaz ortasında yağan yağmur soğanın kış ömrünü kısalttı. Soğan çürüdü. Çürüyünce de piyasada kışa dayanıklı soğan bulmak güçleşti.
Soğan fiyatının yüksek oluşunun bu kez stok değil yağmur olduğunu ifade eden pazarcı esnafı, "Soğan yok. Yazın ortasında yağan yağmur tarlada daha yeşilken soğanı çürüttü. Soğan daha yeşilken içine su alırsa çürür. Bu da soğanın kış ömrünü azaltıyor. Sağlıklı mahsul yok. Soğan az. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Yerel
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