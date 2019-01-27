Pazarkapı Ticaret Alanları Satışa Çıkıyor
1 saat önce
Ortahisar Belediyesi'nin Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin ikinci etabı kapsamında yaptığı ticari alanları ihaleyle satacağı bildirildi.
Ortahisar
Belediyesi'nin Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin ikinci etabı kapsamında yaptığı ticari alanları ihaleyle satacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı devam eden 9 ofis, 7 iş yeri için 31 Ocak Perşembe günü saat 15.00'de Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda ihale düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnşaatı devam eden Ortahisar Belediyesi hizmet binasının yanında bulunan alanlar ticari potansiyeli ile göz dolduruyor. Kaymakamlık
, hükümet konağı, belediye hizmet binası ile ticaret-konut alanlarının yapıldığı ve bunun yanı sıra Ortahisar Belediyesi'ne tescilli 5 tarihi binanın aslına uygun yeniden yapılacağı proje, bütün üniteleriyle bitirildiğinde Ortahisar'ın ticaret üssü haline gelecek."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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