Son Dakika Haberleri: Pazarkapı Ticaret Alanları Satışa Çıkıyor

Pazarkapı Ticaret Alanları Satışa Çıkıyor

1 saat önce

Ortahisar Belediyesi'nin Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin ikinci etabı kapsamında yaptığı ticari alanları ihaleyle satacağı bildirildi.

Pazarkapı Ticaret Alanları Satışa Çıkıyor, System.String[]
Ortahisar Belediyesi'nin Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin ikinci etabı kapsamında yaptığı ticari alanları ihaleyle satacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı devam eden 9 ofis, 7 iş yeri için 31 Ocak Perşembe günü saat 15.00'de Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda ihale düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşaatı devam eden Ortahisar Belediyesi hizmet binasının yanında bulunan alanlar ticari potansiyeli ile göz dolduruyor. Kaymakamlık, hükümet konağı, belediye hizmet binası ile ticaret-konut alanlarının yapıldığı ve bunun yanı sıra Ortahisar Belediyesi'ne tescilli 5 tarihi binanın aslına uygun yeniden yapılacağı proje, bütün üniteleriyle bitirildiğinde Ortahisar'ın ticaret üssü haline gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Ortahisar, Güncel
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