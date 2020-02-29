PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

İstanbul DHAEdirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

İstanbul DHA

Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Bekleyen kalabalığın havadan görüntüsü


Yunanistan, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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