Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle - Son Dakika

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Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle
6 saat önce
PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle
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