Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle - Son Dakika

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle

6 saat önce

PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle.

PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi (ek görüntüyle

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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