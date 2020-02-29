Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi - Son Dakika

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi

6 saat önce

EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi, System.String[]

EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık, bu sabah havadan da görüntülendi.


Yunanistan, Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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