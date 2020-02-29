Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi - Son Dakika

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Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
6 saat önce
EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
EDİRNE'de Pazarkule Sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.
Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık, bu sabah havadan da görüntülendi.
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