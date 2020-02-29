Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı - Son Dakika

Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.

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