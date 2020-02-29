Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler yunan askerine ait aracı taşladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler yunan askerine ait aracı taşladı - Son Dakika

Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler yunan askerine ait aracı taşladı

6 saat önce

PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI (aktüel ek görüntü 2)Elif YAVUZ / EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladıPazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor.

PAZARKULE'DE TEL ÖRGÜLERİ AÇAN GÖÇMENLER YUNAN ASKERİNE AİT ARACI TAŞLADI (aktüel ek görüntü 2)

Elif YAVUZ/ EDİRNE Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı

Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.

Pazarkule'de tel örgüleri açan göçmenler yunan askerine ait aracı taşladı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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