Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı - Son Dakika

Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı

6 saat önce

Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapısı olan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bakılan 4 tavus kuşu, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı biber gazı ve göz yaşartıcı bombadan etkilenmemesi için güvenli bir alana taşındı.

Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı, System.String[]

Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapısı olan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bakılan 4 tavus kuşu, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı biber gazı ve göz yaşartıcı bombadan etkilenmemesi için güvenli bir alana taşındı.

Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açma kararı üzerine Avrupa'ya geçme hayaliyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nda günlerdir bekleyen mültecilere, Yunanistan tarafından uygulanan biber gazı ve göz yaşartıcı bomba sadece mültecilere değil hayvanlara da zarar veriyor.

Pazarkule Gümrük Kapısı'nda, 4 tavus kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir alana taşındı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
22:18 Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti
22:16 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)
22:16 Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi
22:14 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:14 Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]