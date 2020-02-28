Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı - Son Dakika
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Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

7 saat önce

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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