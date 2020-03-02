Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu göçmenlere kapatıldı - Son Dakika

EDİRNE'de sığınmacı yoğunluğunun arttığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, göçmen geçişlerine kapatıldı.

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne'de jandarma ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunu, öğlen saatlerinde 1 kilometre mesafedeki kontrol noktasında önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.