Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı - Son Dakika

Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı

6 saat önce

Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (1)

Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (1)

Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
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