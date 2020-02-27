Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı - Son Dakika

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Pazarkule sınır kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı
6 saat önce
Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (1)
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
Pazarkule Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındı (1)
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