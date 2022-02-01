Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

Modernizasyon çalışmalarıyla tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının 3 bin 420 metrekare olan kullanım alanı, 21 bin 890 metrekareye genişletilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zpıkınkurt, AA muhabirine Pazarkule Sınır Kapısı'nda yenileme çalışmalarının sorunsuz şekilde sürdüğünü söyledi.

Zıpkınkurt, 2021'in aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanacağını dile getirdi.

Modernizasyon çalışmalarının Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği tarafından yürütüldüğünü belirten Zıpkınkurt, "Yenileme işinin ihalesi gerçekleştirilip, yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalar başladı. Çalışmalar esnasında zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor ancak herhangi bir aksilik yok. Bahar aylarında çalışmaların hızlanmasıyla 2023 yılında kapıdaki çalışmalar bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Sınır kapısının kapasitesinin artmasının Edirne için önemli olduğunu dile getiren Zıpkınkurt, "Sınır kapısının yenilenecek olması Edirne'nin hem ticareti hem de turizmine katkı sağlayacak. Yunan tarafıyla da görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Onlar da kendi kapılarını modernize ederlerse daha hızlı geçiş anlamında hareket sağlanacak." diye konuştu.