Pazarkule Sınır Kapısı'nın kapasitesini artıracak modernizasyon çalışması başladı - Son Dakika

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, peron sayısı ve kapasiteyi artıracak olan modernizasyon çalışmaları başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarkule'nin özellikle yaz aylarında gurbetçi yoğunluğu yaşanan Kapıkule'nin yükünü alacağını, kente Yunanistan'dan gelecek turist sayısında da artış beklediklerini söyledi.

Kentten Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda kapasite genişletme ve modernizasyon çalışmaları başladı. Bugün yapılan temel atma töreniyle başlatılan çalışmada, İl Özel İdaresi'ne ait 3, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 1 parselin Ticaret Bakanlığı'na devredilmesiyle, kullanım alanı 3 bin 420 metrekare olan kapıda kapasite, 21 bin 890 metrekareye çıkacak. Çalışmalar bitince, tek peronlu sınır kapısında peron sayısı da 3'e çıkacak.