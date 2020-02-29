Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti - Son Dakika

Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti

13 dakika önce

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti.

Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:27 Kaynak: AA
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