Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti - Son Dakika

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Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti
13 dakika önce
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:27 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.
Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekleyen düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti.
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