Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor - Son Dakika

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Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor
6 saat önce
Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:05 Kaynak: AA
Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler
Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek Pazarkule Sınır Kapısında beklemeye başladı. Isınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlerden bazıları futbol oynadı. Yunan güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı.
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