Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor - Son Dakika

Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor

6 saat önce

Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Düzensiz göçmenlerden genel ve detay görüntüler

Top oynamaları ve ateş yakmalarından görüntüler EDİRNE - Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek Pazarkule Sınır Kapısında beklemeye başladı. Isınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlerden bazıları futbol oynadı. Yunan güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı.

Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen düzensiz göçmenler top oynayarak zaman geçiriyor

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:05 Kaynak: AA
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