PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK - Son Dakika
Son Dakika Güncel PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK - Son Dakika

PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK

6 saat önce

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı.

PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK, System.String[]

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığı söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına,  tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.  Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yaşanan hareketlilik

-Koşuşturanlar

-Göçmen kadının açıklaması


- İstanbul
Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PAZARKULE SINIR KAPISINDA HAREKETLİLİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]