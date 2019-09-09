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Pazarlama Türkiye Zirvesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

51 dakika önce

Her yıl Türkiye'nin en sevilen markalarıyla profesyonellerini bir araya getiren Pazarlama Türkiye Zirvesi, bu sene 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Pazarlama Türkiye Zirvesi kapılarını açmaya hazırlanıyor, System.String[]

Her yıl Türkiye'nin en sevilen markalarıyla profesyonellerini bir araya getiren Pazarlama Türkiye Zirvesi, bu sene 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek.


Marka-tüketici ilişkisinden hareketle bu yıl 'Touch' temasının işleneceği Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde tüketicilerin hayatlarına dokunan, akıllarda kalan, yaşamlarına değer katan markalar, pazarlama dünyasına dair güncel konuları mercek altına alacak. Pazarlama, reklam, iletişim, teknoloji, otomotiv, sağlık ve finans gibi birçok sektörden profesyonelin katılımıyla düzenlenecek Pazarlama Türkiye Zirvesi, 24 Ekim 2019'da İstanbul'da gerçekleşecek.


Pazarlama guruları bir araya geliyor


Tüketicilerin gönlünde taht kuran markaların üst düzey yöneticileri pazarlama dünyasına dair trendleri ve deneyimlerini aktaracak. Zirvede aralarında; Insider Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, VISA Güneydoğu Avrupa Pazarlama Müdürü Birim Gönülşen Özyürekli, PepsiCo Dijital Pazarlama ve E-ticaret Müdürü Didem Namver, Yemeksepeti.com Pazarlama Direktörü Barış Sönmez, Sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu'nun da olduğu pazarlama dünyasında fark oluşturan 20 konuşmacı yer alacak.


"Markalar beyaz bayrak çekip koltuğu tüketicilere teslim etmeli"


Pazarlamada satın almaya giden her adımın, tüketiciye dokunmaktan geçtiğini belirten Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, "Markalar arası savaşta beyaz bayrağı çekip koltuğu tüketiciye teslim etmenin, tüketicinin taleplerine göre aksiyon almanın, anlatmaktan çok dinlemenin, tüketiciyi özel ve değerli hissettirmenin kazandırdığı bir dönemdeyiz. Duygulara, fikirlere, anılara, kültüre ve değerlere dokunan her şey dijitalde hızla iz bırakıyor. Teknoloji, ürüne ve hizmete dokunurken markalar da tüketicilere dokunmanın yollarını arıyor. Takipçi sayısı, etkileşim sayısı, dönüşüm, kar marjı gibi konulara odaklanırken markalar, tüketicide nasıl izlenimler bırakıyor? Tüm bunları Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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