Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı - Son Dakika

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

29.03.2021 19:20

- Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası açılışı yapıldı.

- Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası açılışı yapıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan okul müdürü İhsan Gökçe Kaya, "Sektör koşullarında müşteri değeri oluşturabilmek ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak için satış ve pazarlamadaki yeni gelişmeleri tanıyan, satış stratejileri konusunda gerekli becerilere sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüzün uygulama mağazasının açılışının yapılması ve siz değerli destekçilerimize şükranlarımızı sunmaktır." Dedi.

Kendisini geliştirecek öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağına değinen MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar konuşmasında şunları söyledi:

"Perakende sektöründe faaliyette bulunan işletmelerimizle yaptığımız görüşmelerde, ihtiyaç duydukları en önemli hususun bir çok sektöründe temel ihtiyacı olan nitelikli personel bulmak sıkıntıları olduğunu ve piyasada yeterli donanıma sahip kişi bulamadıklarını gözlemledik. Üsküdar Bağlarbaşı Teknik ve Anadolu Lisesinde biz bu bölümü gezdik gördük. Bu bize MÜSİAD olarak hep anlatılıyordu, yerinde incelemeye vakit ayırdık. Okul müdürü ile sahada ziyaretlerini yaptık, mağazaları gördük. Biz Ereğli'de ihtiyacımızı nasıl karşılarız diye yönetim kurulu arkadaşlarımız ile bir çalışma yaptık. İnşallah şehrimizde bölgemizde bu karşılanacaktır."

"Meslek liselerine ilgi artıyor"

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada Meslek Liselerinin yeniden ilgi gördüğüne vurgu yaptı. Vali Tutulmaz konuşmasında şunları söyledi:

"Çalıştığımız her ortamda, her ilde ve ilçede şunu görüyorduk; Çalıştıracak eleman yok, bulamıyoruz. Ancak bir taraftan işsizliğin çok olduğunu herhangi bir alanda, bir iş alımı yapıldığında binlerce kişinin başvuru için kuyruk oluşturduğunu görüyoruz. Burada bir dengesizlik oluştu. Tabi özellikle 28 Şubat süreci ve sonraki dönemde Meslek Liselerinin değerinin düşmesi ile beraber ihtiyacı giderme yönünde girişimcilerimiz, iş insanlarımız büyük sıkıntı yaşadılar. Bunların son zamanlarda yeniden Meslek Liselerine yönelik ilginin artıyor olmasından dolayı da mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bir şekilde burada öğrencilerin pratik yapmasını ve daha sonra da hazır bir şekilde iş alanına atılmalarını sağladılar. Bu tür etkinlikler aslında bir taraftan da buranın bu tür hizmetlerinin sunulması ile tercih edilen okullar konumuna da geliyor. Bu yönüyle de çok önemsiyoruz."

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazasının kurdela kesilerek açılmasının ardından protokol mağazayı gezerek bilgiler aldı.

Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı
Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, okul müdürü, Zonguldak, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası törenle açıldı - Son Dakika


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