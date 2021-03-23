Pazarlamanın önde gelenleri CMO Summit 2021'de buluştu - Son Dakika

Pazarlamanın önde gelenleri CMO Summit 2021'de buluştu

23.03.2021 12:09
Pazarlamanın önde gelenleri CMO Summit 2021'de buluştu, System.String[]

Pazarlama dünyasının önde gelen isimleri Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle BMI organizasyonuyla düzenlenen CMO Summit 2021'de bir araya geldi.

Pazarlama dünyasının önde gelen isimleri Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle BMI organizasyonuyla düzenlenen CMO Summit 2021'de bir araya geldi. Pandeminin etkisiyle iş dünyasında yaşanan dönüşümün işlendiği zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumların ardından 'En Etkin 50 CMO'ya ödülleri takdim edildi.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş dünyasının hızlanan dönüşümüne öncülük eden üst düzey yöneticiler, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CMO Summit 2021'de 'Reshape' teması ile bir araya geldi. Zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CMO'larının yanı sıra, pazarlama sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün ve hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektörün tanınan isimleri ve basın mensupları katıldı.

Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli'nin açılış konuşmasını yaptığı zirveye, iş dünyasının önemli isimleri de konuşmacı olarak katıldı. Zirvede 'Dijitalleşme Odağında İş Modellerinin Değişimi', 'Yeni Dünya Düzeninde Ticari Üreticilik', 'Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri' ve 'Markalar ve Fayda İletişimi' başlıklı panellerin yanı sıra dikkat çekici sunumlar da gerçekleşti.

'Dijitalleşme Odağında İş Modellerinin Değişimi' panelinde konuşan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Alp Günvaran, "Pandeminin başlamasıyla beraber çok hızlı bir talep artışı yaşadık. Kağıt havlu, ıslak mendil, kolonya ve dezenfektan ürünlerinde artan bu talep artışı bir müddet devam etti. Daha sonra normal seviyede gerçekleşti. Ama üzerinden bir sene geçmesine rağmen yüksek talep gören kategorilerimiz var. Tüketici alışkanlıkları pandemiyle beraber değişmeye başladı. Bu dönemdeki en konsantre olmamız gereken alan çevik olmaktı. E-ticaretten gelen ciddi bir talep artışı oldu" dedi.

Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı ise, "Geçen sene Mart ayı ortasından geçen sene Mayıs sonuna kadar yüzde 50 düşüş yaşadık. Hafta sonları bu rakamlar yüzde 90'a kadar düştüğü görülmüştü. İnsanlar dışarı çıkmıyorlardı. Normalleşmeyle birlikte özel araç kullanımı oldukça arttı. Kısıtlamaların hafifleşmesiyle talep yine artıyor. Covid-19 sonrasında toplumun özel araç kullanımına devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zirvenin ardından birçok ulusal ve uluslararası şirketlerden 'En Etkin 50 CMO'ya ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL

Pazarlamanın önde gelenleri CMO Summit 2021'de buluştu

Fortune Türkiye, Türkiye, Pandemi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarlamanın önde gelenleri CMO Summit 2021'de buluştu - Son Dakika Ekonomi


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