Pazarlamanın Yeni Oyuncusu: Yapay Zeka

Dijital reklam uygulamalarında kullanılan yapay zekayla beraber çok daha iyi hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş kampanyalar görüyoruz. Bilinen pazarlama yöntemlerine kıyasla dijital reklamcılıkta yapay zekanın kullanımı tüketici kararlarında çok daha etkili, yatırım getirisini arttıran vehedefe ulaşan sonuçlar doğuruyor.

Yapay zeka inovasyonları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu ilerlemeyi yakalamak için büyük yatırımlar yapan markalar bize şunu gösteriyor ki yapay zeka artık hayatımızın bir parçası!

Yapay Zeka Nasıl Çalışıyor?

Yapay zeka teknolojisi hızlı öğrenme ve gelişmiş bir örüntü tanıma kabiliyeti sağlıyor. Çok büyük miktarda veriler ve analizler gerçek zamanlı olarak gelişiyor ve sürekli olarak güncelleniyor. Yapay zekada veri işlendikçe kendini güncelleyen bir sistem olduğu için markalar artık doğru veriye sahip olma ya da etkin veri kullanımı konusunda endişe etmiyor! Yapay zeka ile her kullanıcı detaylı bir şekilde anlaşılıyor ve kullanıcıların istekleri hakkında tahminlerde bulunulabiliyor.

2008'den bu yana yapay zeka teknolojisiyle dijital reklam pazarında başarılı çalışmalara imza atan Criteo, markalara kişiselleştirilmiş dijital reklam çözümleri sunuyor. Criteo Doğu Avrupa ve Türkiye Ülke Müdürü Murat Kalafat yapay zeka çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: ''Yapay zeka uygulamaları dijital reklam endüstrisinde çok büyük değişiklikler yarattı ve devrim niteliğinde daha da büyük değişiklikler yaratacak. Criteo olarak biz, partnerlik yaptığımız markaların tüketicilerini anlama ve tüketicilerle etkili iletişim kurma konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atan bir şirketiz. 2008'den beri kullandığımız yapay zeka teknolojisiyle kişiselleştirilmiş reklamlarla reklam verenlerimizin hedeflerine ulaşmalarında çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Reklam verenlerimizin zengin datasını yapay zeka teknolojisiyle etkin bir şekilde kullanarak müşterileri için en iyi ürün önerileri ve reklam tasarımlarıyla tamamen kişiye özel reklamlar sunuyoruz. Bu zamana kadar ağırlıklı olarak e-ticaret sektöründen müşterilere hizmet verdik ama artık çok farklı sektörler de yapay zeka teknolojimizden yararlanmaya başladılar. Perakende alanındaki ağırlığımızı diğer sektörlere açarak çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bunların en etkin örnekleri olarak Fiat, Garanti ve Beymen ile yaptığımız çalışmaları göstermek mümkün. Bu çalışmalarla şunu kanıtladık ki sahip olduğumuz yapay zeka teknolojisiyle en zor sektörlerde bile istenilen hedefe ulaşabiliyoruz! Criteo, çalışmalarını bir üst seviyeye taşımak amacıyla 20 Milyon Euro'luk yatırım yaparak AI LAB'i kurdu. IA LAB yapay zekanın bir dalı olan ''Deep Learning'' üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Halihazırda dünya çapında 19.000 reklam veren ile çalışıyoruz, kurduğumuz AI LAB ile reklam verenlerimiz için makine öğreniminin (machine learning) daha gelişmiş bir mimarisi olan derin öğrenme (deep learning) teknolojisi ilekullanıcı, ürün ve markalar arasındaki bağı daha iyi anlayarak mevcut servislerimizi daha da geliştirmeyi ve şu an hayal edemediğimiz yeni servisler çıkarmayı hedefliyoruz.''

YAPAY ZEKA İLE HER SEKTÖRDE BAŞARI!

Yukarıdaki başarılı örneklerden; Türkiye'nin ikinci büyük özel bankası Garanti, otomobil endüstrisinin önemli isimlerinden Fiat ve lüks perakendeci Beymen ihtiyaçları doğrultusunda en doğru stratejik adımları atmak için Criteo'nun yapay zeka teknolojisine başvurdu.

Garanti, Yapay Zeka Teknolojisinden Çok Memnun Kaldı!

Teknolojiyi her zaman yakından takip ederek Türkiye'de dijital dönüşüme öncülük eden markalardan biri olan Garanti Bankası, mobil uygulaması ''Garanti Cep''te sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bir dijital deneyim sunuyor.

Müşterilere ulaşma ve onları daha fazla ürün kullanmaya teşvik etme noktasında hep mobil odaklı düşünen Garanti; kredili mevduat hesabı, kredi başvurusu, vergi ödeme gibi ürünlerine yönelik uygulama içi başvurularını arttırmak ve uygulamasının indirilmesini sağlamak için Criteo'nun yapay zeka teknolojisiyle çalışmalar yaptı. Çalışma sonucunda 3 ay gibi kısa bir sürede Garanti'nin dijitalden gelen kredi hesabı başvurularında %39 oranında artış yaşandı.

Öncelikle mobil uygulama içinde ideal bir kullanıcı akışı tasarlandı. Ardından kullanıcıları segmentlere ayırmak ve her segmente doğru mesajla ulaşmak için çeşitli kampanyalar kurgulandı. Burada ulaşılmak istenen noktalar; kullanıcı etkileşimini artırmak, kullanıcıların mobil uygulamaya tekrar giriş yapmalarını teşvik etmek, mevcut başvurularını tamamlamalarını veya yeni bir ürüne başvurmalarını sağlamaktı. Akıllı teklif teknolojisi ''Garanti Cep'' kullanıcılara, bireysel davranışları ve satın alma yolculuğunda bulundukları konuma göre isabetli bir biçimde ulaştı.

Başarılı çalışma sonrası Garanti Dijital Bankacılık Direktörü Bora Uludüz; ''Bu iş birliği sayesinde ilgili kullanıcılarımıza nasıl ulaşabileceğimizi ve bu kullanıcılara mobil uygulama içerisinde doğru anda, doğru içerikle etkileşime geçerek nasıl satın alma yolculuğunda ilerlemeye teşvik edebileceğimizi deneyimledik.'' açıklamasında bulundu.

Otomobil Sektöründeki Dijital Başarı!

Otomobil sektörü çok daha zor kararların olduğu, zengin ürün yelpazesinin bulunduğu, tasarım ve teknoloji alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı incelikli bir sektör.Bu da tüketicilerin, ürün seçimi konusunda ciddi zorluklar yaşamasına neden oluyor. Bu durum karşısında Fiat, en doğru stratejik adımları atmak için yapay zeka teknolojisine başvurdu.

Uygun maliyetli test sürüşü formu sağlayacak yeni bir kanal arayan Fiat, hem dinamik kreatif üretimi yapan hem de yeniden pazarlama çözümü sunan bir kanalla iş birliği yaparak 3 ay gibi kısa bir sürede yapay zeka teknolojisi sayesinde müşteri başvuru formu başına maliyetini minimuma düşürdü.

Web sitesini ziyaret etmiş kullanıcılarla yeniden etkileşime geçerek onların web sitesi üzerinden test sürüşü başvurusu yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma Fiat için için yepyeni bir deneyim oldu.

Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen çalışmalarla kullanıcıların daha önce ilgilendikleri veya ilgilenebilecekleri modeller baz alınarak kis¸iselles¸tirilmis¸ reklamlar gösterildi ve kullanıcıların test sürüşü başvurusu yapmaları sağlandı. Binek ve ticari araçlar özelinde ayrı kampanyalar oluşturularak bu kampanyalar ilgili form maliyeti hedefleri dogˆrultusunda optimize edildi.

Fiat'ın ilk kez denediği ve başarıya ulaştığı bu uygulama sonrası, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası, Dijital Pazarlama Uzmanı Kerem Yosuntaş değerlendirmesinde; ''Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen çalışmaların genellikle e-ticaret veya sepet değeri daha düşük ürünlere yönelik iyi çalıştığı algısı mevcut. Bu çalışma bize otomotiv gibi yüksek satış bedelli bir sektörde de ne kadar başarılı olunabileceğini gösterdi.'' sözlerine yer verdi.

Müşteri Yaşam Boyu Değerini Arttıran İş Birliği

Türk moda sektörünün yanı sıra dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen markalarından Beymen; belirlediği hedef kitle içerisinde yer alan müşterilerinin mobil uygulama yüklemesini ve sık sık bu kanaldan alışveriş yapmalarını istiyordu. Bu istek doğrultusunda çalışmalara başlayan Beymen, doğru çözümü bulduklarında müşteri tutma oranını (Retention Rate) ve müşteri yaşam boyu değerini de (Lifetime Value) artıracaklarına inanıyordu.

Bu amaçla yapay zeka teknolojisiyle gerçekleştirilen çalışmada; Beymen müşterilerinin kullandığı diğer mobil uygulamalar kanalıyla onlara dinamik ve kişiye özel reklamlar sunuldu ve gerçek zamanlı ilgi uyandırıldı.

Tüketicilerin bireysel alışveriş davranışları temel alınarak mobil uygulama üzerinde daha önce ziyaret ettikleri sayfalar belirlendi ve hangi ürünlerin reklamının gösterilmesi gerektiği tespit edildi. Tüketicilerin karşısına çıkarılan bu reklamlar, müşterileri tekrar mobil uygulamaya çekerek alışverişe teşvik etmekte son derece faydalı oldu.

Çalışmadan çok memnun kalan ve hızla sonuç alan Beymen, aynı çalışmayı mobil uygulama yükleme sayısını arttırmaya yönelik de başlattı.

Çalışmaya öncelikle strateji ekibi ile başlandı ve müşterilerin uygulamayı yüklemesini artırmak için veri temelli bir strateji geliştirdi. En yüksek değerli müşterilerin genelde önce internetten alışveriş yaptığı, ardından mobil uygulamayı indirdiği tespit edildi. Asıl odaklanılması gereken müşteri segmentinin bu olduğu belirlendikten sonra somut veriler temelinde bu müşteri segmentini mobil uygulamayı yüklemeye teşvik edici reklamlar sunuldu. Yapay zeka sistemi ile ayrıca yeni müşteri segmentlerine de ulaşılarak mobil uygulama yükleme sayısında artış gerçekleştirildi.

Beymen Dijital Pazarlama Müdürü, Selim Tekay yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: ''Birkaç yıldır, yüksek değerli kullanıcıların etkileşimini sürdürmek ve mobil uygulama değiştirmelerini sağlamak için dijital performans reklam çalışmaları yapıyoruz. Şimdi buna ek olarak, mobil uygulama yüklemelerini artırmak için de çalışmalara başladık.''