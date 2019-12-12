Pazarlar'a 6 madalya ile döndüler - Son Dakika
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Pazarlar'a 6 madalya ile döndüler

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Kütahya il merkezinde düzenlenen Grekoromen Gençler Güreş Şampiyonası müsabakalarından 6 madalya ile döndü.

Pazarlar'a 6 madalya ile döndüler, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Kütahya il merkezinde düzenlenen Grekoromen Gençler Güreş Şampiyonası müsabakalarından 6 madalya ile döndü.


Kütahya Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen Grekoromen Gençler Güreş "A" il finaline Grekoromen 55 kiloda Serhat Tuncel İl birincisi, 55 kiloda Sefa Sarıaltin ve İbrahim Sedat üzer İl üçüncüsü, 82 kiloda Mehmet Ali kul İl birincisi, Serbest stilde ise 57 kiloda Nihat kul İl ikincisi ve 57 kiloda İbrahim Saygın İl üçüncüsü oldu.


Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse, yaptığı açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Grekoromen Gençler "A" il finaline 8 öğrenci ile katılan okulumuz, öğrencilerinden 55 kiloda Serhat Tuncel ve 82 kiloda Mehmet Ali Kul altın madalya, 57 kiloda Nihat Kul gümüş madalya, 55 kiloda Sefa Sarialtın ve İbrahim Sedatüzer ile 57 kiloda İbrahim Saygın bronz madalya kazanmıştır. Pazarlar Anadolu Lisesi olarak Geçmiş yıllardaki başarılarımızı devam ettiriyoruz. 11 Şubatta düzenlenecek olan "B" finallerinde başarılı olmak istiyoruz. İlçemizi ve ilimizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Pazarlar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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