Pazarlar'a Mobese Sistemi Kuruldu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine 30 kameralı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) takip sistemi kuruldu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine 30 kameralı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) takip sistemi kuruldu.



Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek faaliyete geçen Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (MOBESE ) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile ilgili İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç'tan bilgi aldı.



Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçeye kurulan MOBESE sistemi sayesinde ilçe merkezinde oluşabilecek her türlü asayiş sorunlarına anında müdahale edileceğini bildirildi.



Gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde halkın can ve mal güvenliğinin kontrol altına alınacağı belirtilen Kaymakam Yenigün, "İlçe merkezine kurulan 30 kameradan elde edilen görüntüler 24 saat kayıt altına alınacaktır. İlçe giriş ve çıkışlarına kurulan plaka okuma özellikli kameralarla, ilçenin giriş ve çıkışları da kontrol altında tutulacaktır" dedi.



Ayrıca Kaymakam Yenigün, faaliyete geçen sistemin İlçe güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli olduğunu, meydana gelebilecek olayların kolluk kuvvetleri tarafından tespitinin bu sistem ile kolaylaşacağını söyledi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kütahya'da Kadın Cinayeti

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters

Son Dakika! Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor